“CHP de OHAL’de ülkeyi seçime götürdü”

AK
Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan AK Parti
Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhalefetin, "OHAL
sürecinde erken seçim
e gidilmesi" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Turan şunları söyledi: "1995'te CHP
, DYP ile koalisyon olduğu dönemde erken seçim
kararını aldı. Verdiği önergede aynı gündemde OHAL tezkeresi de bulunuyordu. Kararı alıp 58 gün sonra da seçime gidiliyor. Bu eleştiri hakkaniyetten uzak, klasik bir CHP eleştirisidir" dedi. Uyum yasaları için yeterli zaman olduğunu belirten Turan, AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin seçim sonrasına kalmasının değerlendirildiğini söyledi.