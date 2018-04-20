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de ’de ülkeyi e götürdü”

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
“CHP de OHAL’de ülkeyi seçime götürdü”
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Genel Merkezi'nde 'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhalefetin, " sürecinde erken e gidilmesi" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Turan şunları söyledi: "1995'te , DYP ile koalisyon olduğu dönemde kararını aldı. Verdiği önergede aynı gündemde OHAL tezkeresi de bulunuyordu. Kararı alıp 58 gün sonra da seçime gidiliyor. Bu eleştiri hakkaniyetten uzak, klasik bir CHP eleştirisidir" dedi. Uyum yasaları için yeterli zaman olduğunu belirten Turan, AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin seçim sonrasına kalmasının değerlendirildiğini söyledi.
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“CHP de OHAL’de ülkeyi seçime götürdü”
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