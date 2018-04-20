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, ’den uluslararası koruma isteyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nabil Abordina, ’in düzenlediği saldırılardan dolayı Filistin’in, Güvenlik Konseyi’nden uluslararası koruma talebinde bulunabileceğini açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 23:14
Filistin, BM’den uluslararası koruma isteyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nabil Abordina, bugün yaptığı açıklamada 'in gerçekleştirdiği acımasız saldırılar sebebi ile, Filistin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'den (GK) uluslararası koruma talebinde bulunmayı düşündüklerini açıkladı.

Abordina, "'deki göstericilerin öldürülmesine ek olarak, 'ün Yahudileştirilme politikası, 'da araziye el koyma, yerleşimci saldırıları, Dini yerlerin yakılması, Filistin halkına karşı tekrar düzenlenen saldırıların devam etmesi halinde, bir sonraki adımımız Güvenlik Konseyi'ne gitmek ve uluslararası koruma talebinde bulunmak olacak" ifadelerini kullandı.

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Filistin, BM’den uluslararası koruma isteyecek
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