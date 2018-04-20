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'deki operasyonu

üzerinden faaliyet yürüten ve üyelerinden para topladığı öne sürülen merkezli firmasının gözaltına alınan muhasebecisi de tutuklandı.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 11:59
Kayseri'deki Anadolu Farm operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, üzerinden faaliyet yürüten Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin () gözaltına alınan şube muhasebecisi Emre K'nin adliyedeki işlemleri tamamladı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

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Kayseri'deki Anadolu Farm operasyonu
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