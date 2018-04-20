Kayseri'deki Anadolu Farm operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internet üzerinden faaliyet yürüten Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (Anadolu Farm) gözaltına alınan şube muhasebecisi Emre K'nin adliyedeki işlemleri tamamladı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.