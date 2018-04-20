Mahkeme ranta ‘dur’ dedi

CHP
'li Büyükçekmece Belediyesi, park alanını yapılan plan değişikliğiyle ticaret, konut ve turizm alanına almıştı. Böylece yeşil alana AVM
ve konut yapılmasının önü açılmıştı. Albatros Parkı
'yla ilgili olarak İstanbul 13'üncü İdare Mahkemesi başvuruya ret kararı verince davalılar bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi, 3 Nisan tarihli kararında nazım imar planı kısmıyla ilgili İstanbul 13'üncü İdare Mahkemesi'nce verilen ret kararına yapılan itirazı reddederken, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bölümüne dair aynı mahkemece verilen ret kararına karşı yapılan itirazı kabul etti. Kararda turistik tesis alanı olarak belirlenen alanın, ticaret+konut+turizm alanı işlevine girdiği ancak plan paftalarında herhangi bir değişikliğe gidilmediğinin görüldüğüne yer verildi. BU ZAFER BÜYÜKÇEKMECE'NİN
Albatros Parkı'nın bulunduğu Atatürk Mahallesi Muhtarı Alkış Barış: Bu kararın çıkacağını biliyorduk. Burada yeşil talanı, ağaç katliamı yapılırken haklı isyanımız dinlenseydi belediye de zor durumda kalmazdı. Hasan Akgün uyarılarımızı hep kulak ardı yaptı. Nefes almak için elimizde kalan tek yere de göz dikildi. Çok sayıda ağaç kesildi. Bu zafer Büyükçekmece'nindir.