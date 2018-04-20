Önerge bugün Meclis’te

AK
Parti ve MHP'nin mutabık kaldığı erken seçim
lerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin seçim önergesi dün Anayasa Komisyonu
'nda görüşüldükten sonra oy birliğiyle kabul edildi. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen önergenin Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmadan, Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Seçim kararı böylece resmen yürürlüğe girmiş olacak.
Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında söz alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "3 Kasım 2019'a kadar geçecek her gün, halkımızın beklentisini ve eski sistemin sancılı yanlarından doğabilecek belirsizlikleri artırmaktadır. Bu nedenle söz konusu belirsizliklerin de bir an evvel ortadan kaldırılması amacıyla erken seçim yapılması zorunluluğu doğmuştur" dedi. Milletimizin yeni hükümet sistemine 'Evet' demesiyle birlikte artık daha fazla beklemenin bir gereğinin kalmadığı, milletin cevabını hayata geçirmenin, tarihin bizi getirdiği bu noktada bir zaruret halini aldığı kuşkusuzdur" ifadelerini kullandı. YSK HAZIRLANIYOR
TBMM'den seçim kararıyla ilgili yasanın çıkmasının ardından anayasa gereğince cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçimi birlikte yapılacak. Buna göre YSK, iki seçimi tek takvimde hazırlayacak.
İki süreçli seçim takvimi belirlendikten sonra seçime girme yeterliliğine sahip partiler tespit edilecek, seçmen listeleri askıya çıkarılacak. Sonraki süreçler, takvime göre işleyecek. YSK, seçime girecek partileri belirlemek için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tüm siyasi partilerin teşkilat kütüğünü isteyecek.
Kurul, partilerin, illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay önce teşkilatını kurup kurmadığı ve büyük kongrelerini yapıp yapmadığını inceleyerek, hangi partilerin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu belirleyecek ve listeyi ilan edecek.