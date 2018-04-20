Örgüt gazetesinin finansörü CHP çıktı!

17-25 Aralık sonrası kurulan Karşı gazete
si ile ilgili soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. FETÖ
'nün yasadışı ses kayıtlarını servis etmek için kurdurttuğu gazete ile ilgili MASAK, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na dosyadaki şüphelilerden o dönem henüz milletvekili olmayan Eren Erdem
'in banka hesap ayrıntılarıyla ilgili tespitlerini gönderdi.
Tespitlere göre, Eren Erdem'in Karşı gazetesinin genel yayın yönetmeni olduğu sırada CHP
İstanbul İl Başkanlığı'ndan sırasıyla 28 Şubat'ta 17 bin TL, 11 Mart, 14 Mart, 21 Mart, 26 ve 28 Mart'ta ise 15'er bin TL EFT aldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Karşı gazetesinin bağlı olduğu Ekin Medya Ajans'ın 2014 başında Arslan Güneydoğu Gazetecilik şirketinden alındığı, bu şirketin PKK terör örgütü yandaşı olduğu tespit edildi. Karşı gazetesinin FETÖ'ye ait Cihan Haber Ajansı'ndan 45 bin TL'lik mal veya hizmet satın aldığı belirlendi.