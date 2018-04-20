Sadece 1 ay kaçabildiler

Diyarbakır
'ın
Hani ilçesinde güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'i şehit ederek silahını gasp eden 4 PKK
'lı, bir ay sonra Kulp'ta çıkan çatışmada silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir'in sevk ve idare ettiği operasyonda 19 Nisan'da Jandarma ve Polis Özel Harekât timleri ile güvenlik korucuları teröristlerle sıcak temas sağlandı. "Bayrak 82 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak" adı verilen ve İnsansız Hava Araçları'nın (İHA
) da destek verdiği operasyonda 4 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte ABD yapımı M-16 piyade tüfeği, 3 Kalaşnikof tüfek, 1 RPG-7 roketatar, bu silahlara ait yüklü miktarda fişek ve şarjörler, Kandil'deki terör elebaşılarıyla iletişimi sağlayan 1 adet büyük telsiz, 3 el telsizi, 1 dürbün, 2 el bombası, uzaktan kumandalı mayın, bol miktarda tıbbi malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 9 MİLYON LİRALIK HİNTKENEVİRİ
Operasyon kapsamında yürütülen yol kontrolünde ise uyuşturucu imalatında kullanılan ve piyasa değeri 9 milyon lira olan 30 bin kök hintkeneviri ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına alındı. Bu arada Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında tespit edilen PKK'lılara F-16 savaş uçağı ve SİHA ile düzenlenen operasyonda da 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.