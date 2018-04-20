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Son dakika: 15 yeni kurulacak... 3 üniversite bölünecek

Son dakika gelişmesi: 15 yeni kurulması için hazırlanan tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarıyla , Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 11:21
Son dakika: 15 yeni üniversite kurulacak... 3 üniversite bölünecek

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM'ye geldi.

Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal leri adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor. Bu üniversitelere yönelik kadrolar ihdas ediliyor.
İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniversitesi kuruluyor.
Bazı üniversitelerin isimleri değiştiriliyor.

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Son dakika: 15 yeni üniversite kurulacak... 3 üniversite bölünecek
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