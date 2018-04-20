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haberi... Emniyet Müdür vekiline 'den hapis

haberi... 'taki 'nün darbe girişimine ilişkin davada eski Müdür Vekili Avşar'a terör örgütü üyeliğinden 13 yıl hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 17:20
Son dakika haberi... Emniyet Müdür vekiline FETÖ'den hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 'nün darbe girişimi sırasında Müdür Vekili olan ve daha sonra meslekten ihraç edilen halen Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Avşar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı Çetin Altınbilek salonda hazır bulundu.

'EAGLE' KULLANMIŞ

Mahkeme heyeti, sanığa, evinde yapılan aramada ele geçirilen tablette FETÖ/'nin kriptolu haberleşme programı "Eagle" yüklü olduğuna dair inceleme raporuyla ilgili sorular yöneltti. Avşar, tablete herhangi bir program yüklemediğini, tabletin birkaç kez tamire gittiğini, bu sırada yükleme yapılmış olabileceğini söyledi. , olay günü karakolda görevli polis memuru Süleyman Karakuyu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti talebi oy birliğiyle reddettikten sonra cumhuriyet savcısından esasa ilişkin mütalaasını istedi.

"ANAYASAL DÜZENİN KALDIRILMASINA YÖNELİK FAALİYETLER"

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Avşar'ın akşamı Simav İlçe Emniyet Müdür Vekili olduğunu, "Anayasal düzenin kaldırılmasına yönelik faaliyetler bulunduğunu" belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Avşar son savunmasında 15 Temmuz akşamı amirlerinin verdiği talimatlar doğrultusunda çalıştığını, darbe girişimine karşı telsizle emirler verdiğini, terör örgütü üyesi olmadığını, ByLock ve Eagle kullanmadığını, bazı polislerin kendisine husumetten dolayı iftira attığını, 22 aydır tutuklu bulunduğunu beyan ederek tahliyesini talep etti.Avşar'ın avukatı Altınbilek ise müvekkilinin hiçbir suça karışmadığını savunarak beraatini istedi.Verilen aranın ardından mahkeme heyeti Avşar'ı "terör örgütüne üye olmak", suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Avşar'ın, 15 Temmuz gecesi emrindeki emniyet personeline, "Askerler gelirse çatışmaya girmeyeceğiz" diyerek silah deposunu açtırmadığı, 'de darbe bildirisinin okunmasından sonra çevresindekilere, "Tamam, bu iş olmuş bitmiş" dediği iddia edilmişti. Gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Avşar, kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilmişti.Avşar, "terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyordu.

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Son dakika haberi... Emniyet Müdür vekiline FETÖ'den hapis
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