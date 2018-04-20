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: 'a kaçarken yakalanan 'cü tutuklandı!

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İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 17:43
Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü tutuklandı!

/'nin sözde , , , ve bölge sorumlusu olan ve 'a kaçarken yakalanan şahıs tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin bölge sorumlusu olduğu iddia edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtilen 'Fatih' kod adlı eski din kültürü öğretmeni , geçtiğimiz günlerde 'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Murat Elmas, Samsun Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen Murat Elmas, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

110 ülkede 4 bin 167 FETÖ şüphelisi soruşturuluyor

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Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü tutuklandı!
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