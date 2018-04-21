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'de operasyonu

Güvenlik güçlerince örgütü 'ya yönelik operasyonda, paylayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 16:07
Bingöl'de terör operasyonu

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı İlçe Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Yayladere ilçesi kırsalında örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 20 kilogram amonyum nitrat, 2 el bombası, silah namlusu, 40 adet tuzaklanmaya hazır büyük tüp, 4 küçük tüp, 16 elektrikli fünye, zaman ayarlı fünye ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Kod adı Sema olan terörist etkisiz hale getirildi
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Bingöl'de terör operasyonu
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