Bingöl'de terör operasyonu

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı İlçe Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 20 kilogram amonyum nitrat, 2 el bombası, silah namlusu, 40 adet tuzaklanmaya hazır büyük tüp, 4 küçük tüp, 16 elektrikli fünye, zaman ayarlı fünye ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.