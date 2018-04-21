CHP’de aday kaosu

MHP ve AK Parti
ortak teklifi ile hazırlanan seçim önergesi TBMM'den geçerken 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimlere en hazırlıksız parti CHP
oldu. Saadet Partisi, HDP, İyi Parti ile temaslar kurmasına karşın, seçimlere yönelik ittifak arayışlarını hâlâ sonuçlandıramayan CHP, en azından ilk turda geniş kesimlerin desteğini alacağını umduğu Cumhurbaşkanı adayı için de arayışlarını sürdürüyor. ADAYLIKLARINI AÇIKLADILAR
Parti tüm bu seçim takviminde adeta zamanla yarışırken, önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz
, hemen ardından CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, CHP'den cumhurbaşkanlığı aday adayı olduklarını duyurdular. Partide bu isimlerin en azından ilk turda geniş kesimleri kucaklayan aday profilinden çok uzak olduğu değerlendiriliyor.