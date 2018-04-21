Olaylı derbide soruşturma derinleşiyor

Türkiye Kupası'nda çıkan olaylar sonrası yarıda kalan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin yankıları büyüyor. Yaşananlar ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada, tribünde belirli grupların olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize olup olmadıklarının araştırıldığı belirtildi ve kısaca şu ifadeler kullanıldı: "Eylemlerin büyük kısmının aynı bölümde ve yakın zaman dilimi içinde gerçekleştiği dikkate alınarak belirli grupların olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği... Suç teşkil eden 57 ayrı eylem tespiti yapıldığı, bunlardan 36'sının 'yasak madde atma' ve 'yaralama' suçlarının unsurlarını oluşturduğu, şüphelilerin 8'inin yakalandığı, örgütsel yapı bünyesinde eylemde bulunduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmaları yönünde çalışmalara devam edildiği saygıyla duyurulur."

TÜRKİYE ATV İZLEDİ

ATV ekranlarından yayınlanan F.Bahçe-Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı Perşembe gecesine damga vurdu. Olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi, yüz program arasında birinci oldu. Tüm Kişiler'de 14,79 izlenme oranına ve 33,07 izlenme payına; AB Sosyal Statü'de 16,76 izlenme oranına ve 37,36 izlenme payına; +20 ABC1 Statüsü'nde ise 16,21 izlenme oranına ve 35,65 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen program oldu.