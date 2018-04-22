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ile İYİ Parti'nin birleşmesindeki ana sebep neydi?

Kemal partideki milletvekillerini ve PM üyelerini hiçe sayarak bugün 'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı. Bu birleşme siyasi anlamda yeniymiş gibi gözükse de Kılıçdaroğlu ve Akşener'in tabanlı birliği geçmiş yıllara dayanıyor.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 22:53 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 22:55
CHP ile İYİ Parti'nin birleşmesindeki ana sebep neydi?

YPG'lilere terörist bile diyemeyen bugün flaş bir kararla 'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı. Milli iradeyi hiçe sayan Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti içinde de büyük bir kaos yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği kararı parti yönetiminden başka kimseyle paylaşmaması da Kılıçdaroğlu'nun demokratlık söylemine gölge düşürdü.

Peki CHP ile İYİ Parti'nin birleşmesindeki ana sebep neydi? Kılıçdaroğlu'na gizli kapaklı karar verdiren etkenler neler? İşte ittifakın şifreleri....

Kılıçdaroğlu - Akşener ittifakının şifreleri

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CHP ile İYİ Parti'nin birleşmesindeki ana sebep neydi?
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