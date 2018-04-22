YPG'lilere terörist bile diyemeyen Kılıçdaroğlu bugün flaş bir kararla CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı. Milli iradeyi hiçe sayan Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti içinde de büyük bir kaos yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği kararı parti yönetiminden başka kimseyle paylaşmaması da Kılıçdaroğlu'nun demokratlık söylemine gölge düşürdü.



Peki CHP ile İYİ Parti'nin birleşmesindeki ana sebep neydi? Kılıçdaroğlu'na gizli kapaklı karar verdiren etkenler neler? İşte ittifakın şifreleri....

Kılıçdaroğlu - Akşener ittifakının şifreleri