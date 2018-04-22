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Çiftlik evinde zirvesi

’nin temsilcileri ’te, 1961’de gizemli bir da ölen BM Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld’e ait çiftlik evinde zirvesi yaptı

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Giriş Tarihi: 22.4.2018
Çiftlik evinde Suriye zirvesi
Birleşmiş Milletler () 'nin 15 üyesinin temsilcileri, 'teki bir çiftlik evinde 'yi görüşmek için toplandı. Dünya basınında zirve hakkında, "BM'deki gergin hava hafta sonu kaçamağıyla dağıtılacak" yorumları yapıldı. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin büyükelçileri dün İsveç'te Skane bölgesindeki bir çiftlik evi seçildi. Ev, 1961'de Zambiya'da gizemli bir uçak sında yaşamını yitiren dönemin BM Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld'e ait. Eski BM Genel Sekteri, çiftlik evini ölümünden 4 yıl önce satın almıştı. Çiftlik evinde dün başlayan zirveye BMGK'daki 15 büyükelçinin yanı sıra Genel Sekreter Guterres, BM'den 10 diplomat ve kimyasal uzmanları da katıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström zirve öncesinde "Kimse bu çiftlik evinden kalıcı çözümün çıkmasını beklemesin. Ama Hammarskjöld'e ait kitapların, mobilyaların ve olumlu havanın diplomatlar üzerinde olumlu etki yapmasını ve birbirlerini daha iyi anlamalarını umuyoruz" dedi.
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Çiftlik evinde Suriye zirvesi
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