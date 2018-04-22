Erdoğan, eğitim için koleksiyon bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kişisel koleksiyonundan bağışladığı eserlerin bulunduğu "Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi" dün Haliç Kongre Merkezi'nde açıldı. İbn Haldun Üniversitesi'nin açtığı ve tamamı koleksiyonerlerin bağışlarından oluşan toplam 303 eserin bulunduğu sergide Erdoğan'ın koleksiyonundan 40 eser bulunuyor. Fildişi ve kehribar tespihler, Osmanlı döneminden kalma seccade ve rahleler, çini vazolar, levha ve hatlar bulunuyor. Erdoğan'ın bağışladığı eserler arasında Osmanlı Padişahı Mehmed Reşad döneminden kalma nişan ve berat da yer aldı. 4 Mayıs'a kadar açık kalacak sergi meraklısına hitap eden, eğitim bağışçılarına yönelik olacak.

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