FETÖ’nün üssüydü bilim merkezi oldu

FETÖ
'nün
yıllarca akademik üs olarak kullandığı Dicle Üniversitesi
, örgütten temizlendikten sonra adını bilimsel ve ekolojik projelerle duyuruyor. Üniversitenin yeni yönetimi, FETÖ'cü eski yönetimin yıllarca taslak halinde beklettiği Yaban Hayvanlarını Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini de hayata geçiriyor. Veterinerlik Fakültesi bünyesinde, 40 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak merkez 3 milyon TL'ye mal olacak.
Doğu Anadolu'daki, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bazı yırtıcı türler başta olmak üzere, yaralanan yaban hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyonları da bu merkezde yapılacak.
Yabani hayvan türlerinin belirlenmesi, nesli tükenmekte olan türlerin korunması da sağlanacak. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Talip Gül de "Hayvan Hastanesi ve Tropikal Hayvan Hastalıklarını Araştırma Laboratuvarı kurulması için 15 milyon liralık bütçe ile Kalkınma Bakanlığımız'a proje sunduk" diye konuştu.