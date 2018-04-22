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Jandarma komutanı ’den tutuklandı

Uşak’taki operasyonunda gözaltına alınan 8’i muvazzaf 9 askerden, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı ile 2 astsubay tutuklandı

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Jandarma komutanı FETÖ’den tutuklandı
Uşak: 8'i muvazzaf 9 askerin gözaltına alındığı soruşturmada, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan ile astsubaylar R.İ. ve M.A tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazıyla hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Van Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Selman Bilgen ise aranıyor.
Giresun: Bulancak ilçesine bağlı Burunucu köyündeki "Gaybubet" evinde, projeksiyon cihazıyla örgüt elebaşısı 'in videolarını izlerken yakalanan ve ByLock kullandıkları belirlenen alınan Y.D. ile kendisine yardımcı oldukları belirlenen S.T. ve M.E.G. tutuklandı.
Adana: 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla: 2 şüpheli tutuklandı.

Züleyha BAŞKIRAN
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Jandarma komutanı FETÖ’den tutuklandı
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