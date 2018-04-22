Jandarma komutanı FETÖ’den tutuklandı

Uşak:
8'i muvazzaf 9 askerin gözaltına alındığı soruşturmada, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan ile astsubaylar R.İ. ve M.A tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazıyla hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Van Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Selman Bilgen ise aranıyor. Giresun:
Bulancak ilçesine bağlı Burunucu köyündeki "Gaybubet" evinde, projeksiyon cihazıyla örgüt elebaşısı Fetullah Gülen
'in videolarını izlerken yakalanan ve ByLock kullandıkları belirlenen alınan Y.D. ile kendisine yardımcı oldukları belirlenen S.T. ve M.E.G. tutuklandı. Adana:
3 şüpheli tutuklandı. Muğla:
2 şüpheli tutuklandı. Züleyha BAŞKIRAN