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: 'den aranan çift yol kontrolünde yakalandı

haberi... 'da jandarma ekiplerince kurulan kontrol noktasındaki uygulamada, haklarında / soruşturması kapsamında arama kararı bulunan F.Y. ve eşi E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 16:49
Son dakika: FETÖ'den aranan çift yol kontrolünde yakalandı

'da Jandarma ekiplerince kurulan kontrol noktasındaki uygulamada, haklarında / soruşturması kapsamında arama kararı bulunan F.Y. ve eşi E.Y., yakalanarak gözaltına alındı.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara karayolu üzerinde kontrol noktası kurarak araçlar ve sürücüleri üzerinde uygulama yaptı. Jandarma ekiplerince şüpheli görülen bir ticari araç durduruldu. Araçta bulunan F.Y. ve eşi E.Y.'nin 25'nci tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Gözaltına alınan F.Y. ve 'de kız öğrenci yurdunda öğretmenlik yaptığı öne sürülen eşi E.Y., Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. FETÖ şüphelisi çiftin işlemlerinin ardından Ankara'ya teslim edileceği belirildi. Soruşturma sürüyor.

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Son dakika: FETÖ'den aranan çift yol kontrolünde yakalandı
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