Tunceli’deki hain saldırıda bir dozer operatörü şehit oldu

Mehmetçiğin operasyonları sonucu büyük kayıplar veren PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı. Tunceli'ye bağlı Meşeyolu köyü Erdoğdu mezrasında yol yapımında çalışan dozer operatörü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, Tunceli- Erzincan karayolu üzerinde PKK terör örgütünün yol kesme ve araç yakma eylemlerini önlemek amacıyla inşa edilecek güvenlik kulesi için yol çalışması yapan İl Özel İdare Genel Sekreterliği işçilerine, teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Teröristlerin uzaktan açtığı ateş sonucu dozer operatörü 35 yaşındaki Mehmet Özdemir ağır yaralandı. Özdemir, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri bölgede havadan ve karadan geniş çaplı operasyon başlattı.