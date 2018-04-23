CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezinde görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu. Görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçti.

Temel Karamollaoğlu görüşme ile ilgili sunları söyledi:

"Güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz bu hafta içinde bir takım neticeler çıkmasına vesile olacak. İktidar bir panik havasında seçime gitme kararı aldı. Sayın genel başkanı ve arkadaşlarını tebrik ettim. Türkiye belki de bir kazaya uğrayacak bir potansiyeli olan İYİ Parti seçime girmeme ihtimali ile karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jest demokrasiye katkı sağlama babında önemli oldu. Bunu herkes de yapamaz."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. Elbetteki biz demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran siyasi iktidarın bir partiyi seçime sokmaması bizim sindirebileceğimiz bir olay değildir. Yüzde 10 seçim barajına yıllarca karşı çıktık. Seçimler bireysel değil, sorun bir partinin sorunu değildir sorun Türkiye sorunudur. Saadet Partisi'nin demokrasiye bağlılığı, demokrasinin gelişmesi için attığı adımlar son derece değerli adımlardır. Sayın genel başkana yürekten teşekkür ediyorum."

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili soruya bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar cevabını verdi.