Ordu Valisi Seddar Yavuz koltuğunu devretti

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Hilal Nur Çakıcı'ya devretti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukları makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi. Vali Yavuz, makam koltuğunu ise 15 Temmuz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hilal Nur Çakıcı'ya devretti. Vali Yavuz, bu günün Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsünü de gösteren ve Cumhuriyeti geleceğin teminatı çocuklara emanet eden bir anlayışı ifade ettiğini söyledi. 23 Nisan'ın sadece Türkiye'de kutlanmadığını hatırlatan Vali Yavuz, "Bugün sadece Türk çocukları için değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, aynı zamanda dünya çocukları için de bir bayram. Bu vesile ile gerçekten Atamıza, kahraman silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı hayata hazırlamak için her zamankinden daha fazla çalışma, azim ve karar içerisindeyiz" dedi.

Koltuğu devralan Hilal Nur Çakıcı, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. yıl dönümünde Atamızın bir toplantıda hitap ettiği küçük beyler, küçük hanımlardan biri olarak dünyada çocuklarına ilk bayram armağan eden önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Ülkemin ve dünyadaki tüm çocukların barış, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Hilal Nur Çakıcı, ayrıca vali olarak çocuklar için oyun parklarının yenilenmesini, resim ve müzik kurslarının açılmasını istedi. Okulu için bakım yapılmasını da isteyen Çakıcı, çocukların kitap okuması için de sosyal etkinliklerin zenginleştirilmesini, kitap okumanın daha eğlenceli bir hale getirilmesini talep etti.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, anaokulu öğrencisi Çiçek Kaya, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Deniz Eren Palancı ve eğitimciler katıldı.

