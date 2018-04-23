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Son dakika: Erdoğan'dan Meclis'teki CHP provokasyonuna sert tepki!

Meclis'teki CHP provokasyonuna 'dan sert tepki: Tek kelimeyle rezalet

Giriş Tarihi: 23.4.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 16:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki tartışmalara ilişkin soruya, "rezalet" yanıtını verdi.

"REZALET"

, özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki görüşmeleri izledikten sonra Meclisten ayrılmak üzere Şeref Holü'ne geldi. Erdoğan, gazetecilerin Genel Kurul'daki tartışmalara ilişkin soru üzerine "rezalet" dedi.

Erdoğan, daha sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle uğurlandı.

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Son dakika: Erdoğan'dan Meclis'teki CHP provokasyonuna sert tepki!
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