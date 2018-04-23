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Son dakika: 'nın "seçmen sayısı" kararı 'de

, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 360-380 olarak belirledi - Köylerde, seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 18:55
Son dakika: YSK'nın seçmen sayısı kararı Resmi Gazete'de

(), referandumda bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

YSK'nın 'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.

Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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Son dakika: YSK'nın "seçmen sayısı" kararı Resmi Gazete'de
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