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yapımcı darbecilerden mahkemede hesap soruyor

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Ünlü yapımcı darbecilerden mahkemede hesap soruyor
İstanbul Çengelköy'de darbecilere direnen yapımcı , bu bölgede 8 kişiyi şehit eden 117 darbeci askerlerin yargılandığı davada müşteki olarak yer alıyor. "Kurtlar Vadisi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi atv'nin izlenme rekorları kıran dizilerinin yapımcısı olan Şaşmaz, darbe girişimini ve yakın dostu olan Erol Olçok'un şehit edildiğini öğrenince sokağa çıkıp sabaha kadar darbecilere direnmiş. yapımcı, sabah da askerler tarafından esir alınıp yere yatırılmış. Çengelköy bölgesindeki 211 mağdur ve müştekiden biri olan Raci Şaşmaz SABAH konuştu: "Bu hainler o gece gözümüzün önünde çok insanı darp etti. 5-6 arkadaşımız şehit oldu. 15 Temmuz'da yaptığımız vatandaşlık görevi gibi bugün de burada vatandaşlık görevimizi yaptık, müşteki olarak şikâyetimizi bildirdik. Sonuna kadar da takipçisiyiz. O gece bizi esir alanları emniyette teşhis ettim. Onların kimlik tespitleri için tekrar mahkemedeyim."
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Ünlü yapımcı darbecilerden mahkemede hesap soruyor
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