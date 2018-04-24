Bayramlaşmaya Komşu da geldi

Edirne:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Edirne Valisi Günay Özdemir Balkan ülkelerinden gelen öğrencileri kabul etti. Bulgaristan'dan gelen öğrenci grupları şehir turu attı. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören kanser hastası çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Vosvos' diye bilinen otomobillerle şehir turu atarak eğlendi. Kentteki 'Vosvos' tutkunları tarafından kurulan Zonvos Derneği üyeleri, bir günlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'nde ve BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocuklara ayırdı. Kocaeli:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Festivali'nde 1920 çocuk, 20 bin mozaik taşın kullanıldığı Türk bayrağını tamamladı.