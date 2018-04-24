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'a hakarete tutuklama

'de, Cumhurbaşkanı 'a üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, platformları üzerinden ve diğer devlet büyüklerine hakaret ettiğini belirlediği K.A.'yı (59) düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORDU

Öte yandan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlının "Cumhurbaşkanına Hakaret, Kurul halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Görevlerinden Dolayı Hakaret, Hakaret, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Türk Milletini Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini Alenen Aşağılama, İftira, Tehdit, Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama" suçlarından arandığı tespit edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama
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