Diyarbakırlı şehit yakınları ve gaziler İstanbul'da

İstanbul'a gece saatlerinde gelen şehit yakınları ve gaziler, sabah namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı. Burada terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitler için dualar okuyan grup, daha sonra Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Cami meydanında toplanan gruptakiler, hilal oluşturarak "Medeniyetler beşiği, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'dan herkese selam getirdik, biz hep birlikte Türkiyeyiz" yazıl pankart açtı.

Grup adına konuşan Ahmet Büyükburç, demokrasi getireceğiz diyenlerin Irak'ta, Suriye'de milyonlarca insanı katlettiğini belirterek, "Bizim bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız gerekiyor." dedi.

Bugün İstanbul'da turistik ve tarihi mekanları gezeceklerini anlatan Büyükburç, asıl hedeflerinin birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu dile getirdi.

Büyükburç, "Sultanahmet Camisi'nde sabah namazını kıldık, akabinde Eyüp Sultan Camisi'ne geldik. Daha sonra Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Dolmabahçe Sarayı'nı gezeceğiz. Yarın da müzeleri gezip Çanakkale'ye geçeceğiz. Buradaki asıl hedefimiz, güneş hep doğudan doğar derler, biz de diyoruz ki 'madem güneş doğudan doğuyor batıda yaşayan kardeşlerimiz, doğulusu batılısı kuzeylisi güneylisi gelin güneşe doğru yürüyün.' Anadolu'nun dört bir yanında yaşayan insanlar Doğu'ya gelsinler." diye konuştu.

Uşak Belediyesi'nin şehit ve gazi aileleriyle 27 Haziran'da bir heyet halinde doğu illerini kapsayacak 8 günlük bir gezi düzenleyeceğini bunun da kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Büyükburç, "Çünkü doğu hep terörle anılıyor, gelin görün kardeşim. Bizler Müslümanız gelin görün, basında çıkan yalan yanlış haberlerle bakmayın." dedi.

Türk gençliğinin mutlaka Gençliğe Hitabe'yi en az üç defa okuması gerektiğini vurgulayan Büyükburç, şunları kaydetti:

"Biz aslında bugün Gençliğe Hitabe'yi yaşıyoruz. Bugün Anadolu'nun dört bir tarafı cebren, hileyle zapt edilmeye çalışılıyor, onların gücü yetmeyecek. Anadolu'nun toprakları Eyüp Sultan gibi manevi şahsiyetler sayesinde ilelebet devam edecektir, çünkü Anadolu toprakları şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Benim batı vilayetlerinde yaşayan kardeşim, abim, ablalarıma, gençlere haykırışım, seslenişim şudur: Doğuyu anlatıldığı gibi bilmeyin gelin doğuda yaşayın. Birlik beraberlik adına batıda yaşayan iş adamları, belediye başkanları, devlet büyükleri doğuya mutlaka ziyaretler yapsınlar. Gidemediğin yer senin değil, dokunamadığın yürek senin değil, gelsinler görsünler.''