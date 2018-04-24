Dünyada 23 Nisan

ABD'de Pasifik kıyılarındaki şehirlerde 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Şehirlerde yer alan Türk dernekleri tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara 40'a yakın ülkeden yüzlerce çocuk ve yetişkin katıldı. Seattle'daki etkinlikte Washington Valisi Jay Inslee ve etkinliğin gerçekleştiği King County tarafından 23 Nisan'ın tanındığını belirten bir belge verildi. Güney Kaliforniya'da Orange County Türk Amerikan Derneği tarafından kurulan Türk Okulu'nun hazırladığı dans gösterileri beğeni topladı. Los Angeles Türk Amerikan Derneği tarafından çocuklar için bir parti verildi. Özbekistan, Avustralya ve birçok Balkan ülkesinde 23 Nisan coşkusu yaşandı.
Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul malzemesi dağıttı.