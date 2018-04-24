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son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabası 'ın cenazesi Fatih Camiin'de kılınan cenaze namazından ardından 'da defnedildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 20:20 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 20:21
Mehmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Yaşadığı rahatsızlık sonrası vefat eden 56 yaşındaki için 'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mehmet Erdoğan'ın yakınları, 'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu katıldı.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı namazın ardından Erdoğan'ın cenazesi, Topkapı Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Mehmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
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