Mehmet Sungur toprağa verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden Dağıstan asıllı Emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur
'un Yalova
'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. 78 yaşında vefat eden İlim Yayma Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden Dağıstan asıllı Emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur için Yalova'nın Merkez ilçesine bağlı Güney köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Sungur'un cenazesi aynı köy mezarlığına defnedildi. Duanın ardından Albayrak ve Kurtulmuş, Sungur'un oğlu ve kardeşine Türk bayrağını takdim etti.