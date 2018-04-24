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toprağa verildi

’da vefat eden İlim Yayma Cemiyeti kurucu üyesi ’un cenazesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törenle defnedildi

ÖZGÜR YILDIZ
ÖZGÜR YILDIZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Mehmet Sungur toprağa verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden Dağıstan asıllı 'un 'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. 78 yaşında vefat eden İlim Yayma Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden Dağıstan asıllı Emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur için Yalova'nın Merkez ilçesine bağlı Güney köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Sungur'un cenazesi aynı köy mezarlığına defnedildi. Duanın ardından Albayrak ve Kurtulmuş, Sungur'un oğlu ve kardeşine Türk bayrağını takdim etti.
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Mehmet Sungur toprağa verildi
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