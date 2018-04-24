Samsat'ta 41 artçı sarsıntı

AA muhabirinin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden derlediği bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntının üzerinden geçen yaklaşık 7 saatte, şehir merkezi ve köylerde 1 ila 3,6 büyüklüğü arasında 41 artçı sarsıntı kaydedildi.

Adıyaman Valiliğince oluşturulan ekip, depremin etkilediği bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl da deprem meydana gelen ve ağır hasarın oluştuğu ilçede hasar gören binalarda AFAD ve itfaiye ekiplerince enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.