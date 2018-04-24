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Sanatçı , Kemal 'na 'sanat' dersi verdi

Sanatçı , Genel Başkanı Kemal 'nun Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 'a giden sanatçılara tepki göstermesine ilişkin, "Sanat da siyasetin bir parçasıdır. Müziğin dini, dili yoktur. Müzik evrenseldir birleştirici bir unsurdur. Sanatçının bu anlamda devletin büyüğünün davetine icabet etmesi gerekmektedir. Devletin başında halkın seçmesiyle gelen bir büyüğe o saygıyı gösterecektir." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 01:57
Sanatçı Sinan Özen, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'sanat' dersi verdi

Özen, Kırklareli İl Başkanlığı'nca Cazibe Merkezi'nde düzenlenen dersinde yaptığı konuşmada, sahnede konuşma yapmanın şarkı söylemekten çok daha zor olduğunu söyledi.

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AK Parti tarafından başlatılan Siyaset Akademisi Projesi'ni desteklediğini ifade eden Özen, Cumhurbaşkanı 'ın da başarısının samimiyet, gerçekçilik ve halk arasında kurduğu gönül köprüsünden geçtiğini anlattı.

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Siyasetteki başarının hizmetle alakalı olduğunu değerlendirdiğini aktaran Özen, "Siyasette ben samimiyetin, hizmetin ve verilen sözlerin yerine getirilmesine karşılık diye düşünüyorum halkın gösterdiği teveccüh. Siyasette benim anladığım hizmeti verirseniz karşılığında mutlaka alkışı da alıyorsunuz, seçmenin oyunu da alıyorsunuz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Özen, 'nun Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 'a giden sanatçılara tepki göstermesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Sanatçı toplumun önünde yürüyen, ışık tutan bir unsursa sanatçının tekil düşünceleri ne olursa olsun halkı bir arada tutmaya çalışan hamur olduğunu düşünüyorum. İnancı olabilir, düşüncesi de olabilir, fikri de olabilir ama bütün farklılıklarıyla o kitleyi bir arada tutması gerekir. Sanat da siyasetin bir parçasıdır. Müziğin dini, dili yoktur. Müzik evrenseldir birleştirici bir unsurdur. Sanatçının bu anlamda devletin büyüğünün davetine icabet etmesi gerekmektedir. Devletin başında halkın seçmesiyle gelen bir büyüğe o saygıyı gösterecektir. Farklı düşünebiliriz ama bir şey var ki o bayrağın altında hepimiz olmalıyız."

, konuşmasının ardından, istek üzerine sevilen şarkılarını seslendirdi.

Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler de katıldı.

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Sanatçı Sinan Özen, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'sanat' dersi verdi
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