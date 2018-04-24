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Son çocuk

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Son çocuk başbakan
, 23 Nisan Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul etti. Yıldırım, Başbakanlık koltuğunu Pursaklar Altınova İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Taşyürek'e bıraktı. Başbakan Yıldırım ile Taşyürek, salona gelişlerinde çocuklarla tek tek selamlaştı. Yıldırım, görme engelli Ubeyt Gökdoğan ile bir süre sohbet etti, ardından da sarılarak bayramını kutladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Cumhuriyeti kurulmadan önce kabul edilen ilk resmi bayram olduğunu hatırlatan Yıldırım, ardından sözü Esma Didesu Taşyürek'e bıraktı.

GÜZEL ÜLKENİN ÇOCUKLARI
Son 'çocuk başbakan' olan Esma Didesu da, "Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan bizler, çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Her zaman ülkemizin daha iyi olması için çalışıyoruz. Eğitim için çocukların görüşü alınmalı" dedi. 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir soru üzerin de Esma Didesu, "Atatürk bu milleti bize emanet etti. Her ne olursa olsun Türkiye milleti yaşayacak. Halk, milletimiz hakkında en doğru olanı seçecektir" cevabını verdi. Yıldırım da bunun üzerine gülerek, "Aldınız mı cevabı" dedi.
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Son çocuk başbakan
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