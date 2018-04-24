Başbakan Binali Yıldırım
, 23
Nisan Bayramı dolayısıyla
Çankaya
Köşkü'nde
çocukları kabul
etti. Yıldırım,
Başbakanlık koltuğunu
Pursaklar
Altınova İlkokulu
5. sınıf öğrencisi Esma Didesu
Taşyürek'e bıraktı.
Başbakan Yıldırım
ile Taşyürek, salona
gelişlerinde çocuklarla
tek tek selamlaştı.
Yıldırım, görme engelli
Ubeyt Gökdoğan
ile bir süre sohbet etti,
ardından da sarılarak
bayramını kutladı. 23 Nisan
Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nın Türkiye
Cumhuriyeti kurulmadan önce
kabul edilen ilk resmi bayram
olduğunu hatırlatan Yıldırım,
ardından sözü Esma Didesu
Taşyürek'e bıraktı.
GÜZEL ÜLKENİN ÇOCUKLARI
Son 'çocuk başbakan' olan
Esma Didesu da, "Dünyadaki
tüm çocukların hayranlıkla baktığı
bir bayrama sahip olan bizler,
çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız.
Her zaman ülkemizin
daha iyi olması için çalışıyoruz.
Eğitim için çocukların görüşü
alınmalı" dedi. 24 Haziran
seçimlerine ilişkin bir soru üzerin
de Esma Didesu, "Atatürk
bu milleti bize emanet etti. Her
ne olursa olsun Türkiye milleti
yaşayacak. Halk, milletimiz hakkında
en doğru olanı seçecektir"
cevabını verdi. Yıldırım da
bunun üzerine gülerek, "Aldınız
mı cevabı" dedi.