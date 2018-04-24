Son dakika: Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları tamamlandı. Duruşma sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarıyla devam ediyor

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada tüm sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

Sanık Güray Öz daha önce yaptığı savunmaları tekrarladığını, tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır karikatür çizdiğini ifade eden sanık Musa Kart, "Bu süreç içinde pek çok siyasi döneme ve liderliğine tanıklık ettim. Yaşadığımız bu dönem için hukuktan ve adaletten en uzak olanıydı diyebilirim. Cezaevinden çıktıktan sonra ne çok insanlarla el sıkıştım, kucaklaştım. İçlerinden biri bile 'Sizin davanız siyasi değildi' demedi diyemedi. Cumhuriyet Davası'nda bu salonlar onurlu ve dürüst insanların duruşuna tanıklık etti. Bu süreçte paçalarımıza kirlerini bulaştırmak isteyenler, kumaşımızın leke tutmadığını bilemediler ne yazık ki. Bu karar duruşmasında kendim için bir talebim yok. Tekrar söylemek zorundayım ki muhalif gazetecileri, siyasetçileri, akademisyenleri ve öğrencileri cezaevinde gösteren fotoğraf, benim güzel ülkeme yakışmıyor" şeklinde savunma yaptı.

Gazeteciliğin suç olmadığını kaydeden sanık Ahmet Şık ise "Hapishanelerle ilgili konuşurken, 'Ben Ergenekoncu iken' ya da 'Ben FETÖ'yken' diye başlayan cümleler kuruyorum. Herkesin bildiği üzere, şimdilik iki ayrı hapishane deneyimim var. İlkinde, şimdi FETÖ denilen Gülen Cemaati'nin komplosuyla, mesleki faaliyetlerim suçlama konusu edilerek tutuklandım. İkinci tutuklanmam ise bu yargılamanın konusu nedeniyle oldu" ifadelerini kullandı.

Önceki beyanlarını tekrar eden Ahmet Şık, sözlerinin ve yaptıklarının arkasında olduğunu söyledi.Sanık Aydın Engin de mütalaanın iddianamenin tekrarı niteliğinde olduğunu anlatarak "Sizden hiçbir talebim yok. Buna beraat de dahil. Sizden tek talebim mütalaaya itibar etmeyin ama çöpe de atmayın. Hukuk fakültelerinde ders olarak anlatılacak. Sözlerim bundan ibaret" dedi.