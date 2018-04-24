Tanklar Kılıçdaroğlu’na yol verirken ben uçaklara ‘hainleri vurun’ dedim

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 98'inci yıldönümü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
ve kuvvet komutanları da toplantıyı izledi. CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, konuşması ve tavırları ile ortamı provoke etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Kılıçdaroğlu, "20 Temmuz OHAL darbesi" deyince AK Parti
liler tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Siz milletvekillerinizi kiraya verdiniz" diyen AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'a "Hanımefendi özel bir sorununuz mu var?", AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesinlioğlu'na da "Mahallede, evde değiliz, sohbet etmiyoruz. Dedikodu yapacaksanız dışarısı müsait" gibi seviyesiz yanıtlar verdi.
Kılıçdaroğlu'nu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz
akşamı darbecilere direnmek yerine Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığındı. Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu buraya yansıtmıştır" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Başbakan Yıldırım 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tüneli'ne sığındı" yanıtı ile kavga çıkarmak için adım atmaya devam etti. Özel'in sözlerine sinirlenen ve sert tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım
, şunları söyledi: "Burada ana muhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alarak, darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken, bu ülkenin başbakanı uçaklara 'Alçakları vurun' demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır."
Elitaş'ın CHP'nin 15 milletvekili kiraya verdiği yönündeki sözler üzerine Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "tek adam" olmakla suçladı. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Tek adam rejimi derken partilerindeki tek adamın söylemiyle 15 milletvekilinin başka partiye iadesine milletimiz sandık kurulunda gereken cevabı verecektir" diye konuştu.
Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, soruları üzerine "Görmüyor musunuz yaşananlar rezalet" ifadesini kullandı.
AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan da, kadınlara yönelik hakareti nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu kınadığını söyledi. Zübeyde YALÇIN-Evrin GÜVENDİK-Eda IŞIK-Ali EKEYILMAZ
/ANKARA