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ve tek vatan mesajı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Tek millet ve tek vatan mesajı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğrencilerle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Yılmaz'ın ardından Başkanı , Başbakan , Genel Başkanı , Genel Başkanı , bakanlar, milletvekilleri ve diğer ilgililerle birlikte mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir özel defterini imzalayan Kahraman, ", tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şuuruyla çalışan TBMM, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. daha da gelişecek ve daima ileri gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi anıyoruz" diye yazdı. 23 Nisan dolayısı ile 1. Meclis'te de etkinlik düzenlendi. Kahraman, burada yaptığı konuşmada Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen 'yi anlatarak, "Yaşanabilir dünya için çalışacaklar, demokrasiyi geliştirmek, yaşatmak için çalışacaklar" diye konuştu.

ÇANKAYA'DA ÇOCUK ŞENLİĞİ
Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü bahçesinde düzenlenen şenlikte de çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Yıldırım, kendi yaptığı pamuk şekerlerini çocuklara ikram etti.
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Tek millet ve tek vatan mesajı
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