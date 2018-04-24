Tek millet ve tek vatan mesajı

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğrencilerle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Yılmaz'ın ardından TBMM
Başkanı İsmail Kahraman
, Başbakan Binali Yıldırım
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, bakanlar, milletvekilleri ve diğer ilgililerle birlikte mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir özel defterini imzalayan Kahraman, "Tek millet
, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şuuruyla çalışan TBMM, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Türkiye
daha da gelişecek ve daima ileri gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi anıyoruz" diye yazdı. 23 Nisan dolayısı ile 1. Meclis'te de etkinlik düzenlendi. Kahraman, burada yaptığı konuşmada Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen Milli Mücadele
'yi anlatarak, "Yaşanabilir dünya için çalışacaklar, demokrasiyi geliştirmek, yaşatmak için çalışacaklar" diye konuştu. ÇANKAYA'DA ÇOCUK ŞENLİĞİ
Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü bahçesinde düzenlenen şenlikte de çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Yıldırım, kendi yaptığı pamuk şekerlerini çocuklara ikram etti.