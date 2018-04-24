Son dakika: TSK'dan açıklama

TSK'nın Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey Irak'ın Kani-Rash bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında taarruz helikopterlerin yaptığı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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