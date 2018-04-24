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Son dakika: 'dan açıklama

, Hakkâri Şemdinli kırsalında, Kani-Rash Bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin taarruz helikopter kolu ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 17:17
Son dakika: TSK'dan açıklama

'nın 'ta yürüttüğü operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey Irak'ın Kani-Rash bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında taarruz helikopterlerin yaptığı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Son dakika: TSK'dan açıklama
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