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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Meclis Başkanı Kahraman ile görüştü

Başkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 10:19
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Meclis Başkanı Kahraman ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'de Meclis Başkanı ile görüştü. Başkanlık Divan Salonu'ndaki görüşmede konuşan Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Birbirine bu denli yakın, dünyada başka iki ülkenin olmadığını vurgulayan Aliyev, bu ilişkilerin tarihi köklere bağlı olduğunu dile getirdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın bugün hem ikili ilişkilerde hem de çok yönlü ilişkilerde iş birliği yaptığının altını çizen Aliyev, bundan sonraki süreçte ilişkilerin daha sıkı olacağını kaydetti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Meclis Başkanı Kahraman ile görüştü
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