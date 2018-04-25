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Kara Savaşları’nın 103’üncü yılına özel anma...

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yılına özel anma...
Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla 'nde tören yapıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Genel Valisi Patsy Reddy, Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile askeri erkan katıldı. Konuşma ve duaların ardından Türkiye, İngiltere ve , Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Sri Lanka temsilcileri anıta ayrı ayrı çelenk koydu. Türkiye Cumhuriyeti adına çelengi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman bıraktı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasının ardından sona erdi. Milli marşları, ilk kez törende yer alan Avustralya Donanma Bandosu seslendirdi. 'nın 103'üncü yıldönümü 24-25 Nisan Anma Törenleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz Helles Anıtı'nda da tören yapıldı. Bu arada anma törenleri için kente gelen Anzakları taşıyan yolcu otobüsü, Ayvacık ilçesi yakınlarında yandı. Sürücü, araçta bulunan bir Türk rehber ile 45 Yeni Zelandalı yolcuyu zamanında tahliye etti.

SOLOTÜRK YİNE NEFESLERİ KESTİ
Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ekibi SOLOTÜRK'ün, Çanakkale Boğazı semalarındaki gösterisi, yerli ve yabancı izleyicilerden büyük ilgi gördü.
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