Erzincan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, para karşılığında kaçakların yasa dışı yollarla yurda giriş ve çıkışlarını sağladıkları belirtilen 29 organizatöre yönelik çalışma yapıldı. Erzincan merkezli İstanbul, Ağrı, Kars, Erzurum ve Iğdır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 zanlı yakalandı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adreslerinde bulunamayan 10 zanlının arandığı belirtildi.

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