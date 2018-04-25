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merkezli kaçakçılığı operasyonu

merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kaçakçılığını organize ettikleri öne sürülen 19 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 12:22
Erzincan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, para karşılığında kaçakların yasa dışı yollarla yurda giriş ve çıkışlarını sağladıkları belirtilen 29 organizatöre yönelik çalışma yapıldı. Erzincan merkezli İstanbul, Ağrı, Kars, Erzurum ve Iğdır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 zanlı yakalandı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adreslerinde bulunamayan 10 zanlının arandığı belirtildi.

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Erzincan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
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