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'te 63 e 'den gözaltı

Son dakika haberi... 'te, terör örgütü /'ye yönelik yürütülen operasyonda emekli olan, ihraç edilen veya açıkta bulunan 63 polis gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 12:08
Gaziantep'te 63 eski polise FETÖ'den gözaltı

'te, terör örgütü /'ye yönelik yürütülen operasyonda emekli olan, ihraç edilen veya açıkta bulunan 63 polis gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 63 in gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi: "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olarak düzenlenen operasyonlar neticesinde emniyet yapılanmasına yönelik açıkta bulunan, emekli edilen veya kamudan ihraç edilen toplam (63) polis hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."

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Gaziantep'te 63 eski polise FETÖ'den gözaltı
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