‘Kimse adaylık için işaret beklemesin’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim takvimi masaya yatırıldı. Milletvekili aday adaylığı için başvuruların 29 Nisan'a kadar tamamlanmasına karar verildi. AK Parti her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de temayül yoklaması yapacak. Temayül yoklamalarının 2-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Aday adaylığı için konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimse benden adaylık için işaret beklemesin. Adaylık için kimseye telkinde bulunmam, kimseye işaret vermem. Herkes kendi kararını kendi versin. Aday adaylarını da ellerinden tutup getirmeyin. Hele hele bürokratları asla" dedi. BEDELLİ DOĞRU DEĞİL
MKYK toplantısında bedelli askerlik
konusu gündeme geldi. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından bu düşünceden vazgeçildi. MKYK'da düzenleme hakkında da değerlendirmeler yapıldı. MKYK üyeleri bedelli askerlik hakkında düşüncelerini açıklarken, böyle bir süreçte bedelli askerlik düzenlemesinin çıkarılmasının doğru olmayacağını belirtti.