Mahir Ünal "Partimizin adaylık başvuruları bugün itibariyle başladı"

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

SOYTARILIK YERİ DEĞİLDİR

"TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM çatısı altında konuşan bir Genel Başkan'ın darbe olarak nitelendirilmesi her şeyi özetliyor. Grup Başkanvekilliği soytarılık yeri değildir, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Yüzde 52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'na o parmağı sallayamazsınız. O parmağa sahip çıkmanızı öneririz. O sallanan parmağın arkasındaki iradenin o kişinin olmadığını da biliyoruz. Cumhurbaşkanına parmak sallayanlar çok iyi bilsinler ki, biz aman istikrar bozulmasın, büyükelçilerin mönünde Meclis'e zarar gelmesin diye susuyorsak bunu zaaf sanmasınlar. Böyle hadsizlik, terbiyesizlik olamaz, bunu kabul etmeyiz. Bugün HZ Musa olmaktan bahsediyor, bizi Firavun diye nitelendiriyor. Firavun'u bilmez, Musa'yı bilmez. Kendisinden Firavu'nda, Musa'da olmaz. Olsa olsa Musa'ya ihanet eden bir samira olur. Biz Musa'yı da, Firavun'u da biliriz, Samira'yı da biliriz. Lidere sadakati de, davayı da biliriz. Biz yol arkadaşına sadakatini biliriz. Bunların bizle konuşurken kendilerinin farkında olması gerekir."

Mahir Ünal "Başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değil. Herkes parmağına sahip çıksın"

BUNUN NE CHP İLE NE ATATÜRK İLE BİR ALAKASI KALMAMIŞTIR

"Faizlerden, İngiltere'deki tefecilerden bahsetti. Yalanları söylemekten vazgeçmiyor, rahatsızlık da hissetmiyor. Biz geldiğimizde 86 lira faize gidiyordu şimdi ise 12 lirası gidiyor. O gün mü daha iyi, bugün mü? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bunun eseri var mı, var. SSK. 25 bin lira ödeyerek Galoş alıyordu insanlar bunun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde. Bunun Genel Müdürlüğü döneminde hastanelere girenler hastaneye özel kıyafetle giriyordu. Dolayısıyla kaset ile gelen, 15 Temmuz kaçkını, her seçimde millet tarafından yenilgiye uğratılmış birisinin kayığından bahsediyoruz. Birileri bu kayığa binmek istiyorsa onlara da hayırlı olsun diyoruz. Kuvayi Milliyeciyiz diyor, sen de onlardan eser var mı? Bunun ne CHP ile, ne Atatürk ile bir alakası kalmamıştır."



PARTİMİZE ADAY OLMA İŞLEMLERİNİ BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLATIYORUZ

"Partimize aday olma işlemlerini bugün itibarı ile başlatıyoruz. Erkek adaylardan 6 bin kadın adaylar ve 18-25 yaş arasındakilere 3 bin, engel durumu olanlardan bin lira özel aidat alınması kabul edilmiştir."

Mahir Ünal "Partimizin adaylık başvuruları bugün itibariyle başladı"

3 DÖNEM KURALI



"3 dönem kuralı MKYK kuralına bırakılmıştı, MKYK bu yetkisini MK'ya devretti. Öyle bir envanter henüz çıkarmış değiliz."

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ İLE İTTİFAK GÖRÜŞMESİ



"Genel Başkan ve sözcüler vasıtasıyla kapımız herkese açık olduğunu söyledik. BBP'nin Cumhur İttifakı'na açık desteği oldu. Bizim bu açıklamalardan sonra BBP ile görüşmelerimiz zaten devam ediyor. Elitaş ve benim katılımımla görüşeceğiz. Netleşmiş bir ittifak çerçevesi yok. Daha MHP ile de bir ittifak çerçevesi oluşturacağız. İttifak protokolü dediğimiz teknik bir detay için çalışmamız olmadı. BBP ile bir görüşmemiz var, Hüda Par ve DP ile bir görüşme şu an için söz konusu değil."