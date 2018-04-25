Son dakika: Sabah namazını kılıp yürüyüşe geçtiler
ÇanakkaleKara Savaşları'nın 103'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57.nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 25.4.2018 08:32Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 08:47
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar