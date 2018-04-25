Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Sabah namazını kılıp yürüyüşe geçtiler

Son dakika: Sabah namazını kılıp yürüyüşe geçtiler

'nın 103'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57.nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 08:32 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 08:47
Son dakika: Sabah namazını kılıp yürüyüşe geçtiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sabah namazını kılıp yürüyüşe geçtiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN