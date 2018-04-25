Son dakika: Adana'da FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve başta askeri yapılanma alanında olmak üzere örgütü tekrar toparlamak için faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin 13 gün önce, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1,5 YILDIR ARANIYORDU

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. KOM ekiplerince 12 Nisan'da Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 1,5 yıldır aranan şüpheliler K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. yakalanmıştı. Şüphelilerin aktif olarak örgüt faaliyeti yürütmeye devam ettikleri, FETÖ/PDY'den gözaltına alındıktan sonra açığa alınan örgüt mensuplarına destek sağladıkları, başta askeri yapılanma alanında olmak üzere örgütü tekrar toparlamak için faaliyetlerde bulundukları öne sürülmüştü.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve sahte pasaportun yanı sıra 84 bin lira para ele geçirilmişti. Şüpheliler arasındaki K.E'nin, askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abilerin sorumlusu olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bahçıvan" olarak tabir ettiği görevi yaptığı öne sürülmüştü. Diğer şüphelilerin ise farklı alanlardan sorumlu il imamları olduğu ileri sürülmüştü.