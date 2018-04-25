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Son dakika: 'nin adayı belli oldu

Son dakika... Halkların Demokratik Partisi (), 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde terör suçundan Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday yapılmasını kararlaştırdı. HDP Parti Meclisi, seçim ile ilgili çalışmalar için de Parti MYK'sına yetki verdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 16:56

'nin 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili adaylık konulu Partili Meclisi'nde, HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri terör suçundan Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı. Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı PM toplantısında ayrıca seçim çalışmaları ve görüşmeleri için Parti MYK'sına da yetki verilmesi kararlaştırıldı.

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Son dakika: HDP'nin adayı belli oldu
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