Son Dakika: İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan’a hapis cezası!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili iftira niteliğinde yayın yapan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ve bu yalanı sosyal medyada yayan avukat Fidel Okan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, şüpheliler hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçları kapsamında 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARETTEN 11 AY 20 GÜN

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada karar verildi. Kararda, Fidel Okan'ın 'Eşi ByLock'çu yani FETÖ üyesi çıkan bir bakan utanmadan o koltukta nasıl oturacak. Anlamak mümkün değil. Boşanınca mesele çözülüyor mu?' şeklinde tweet atarak, İsmail Küçükkaya'nın ise Ankara'da 'Eşinde ByLock çıkan bakan kim? Eşi ByLock kullanıyormuş ayrıca bu bilgiyi alır almaz eşinden ayrıldığı bilgisi de bize geldi, bu konuyu Ankara kulislerine ve komuyounun huzura getiriyorum' şeklinde televizyonda konuşarak müştekiye hakaret ettikleri kaydedildi. Sanıklar hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçu kapsamında ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

ALENEN AŞAĞILAMADAN 5 AY

Ayrıca kararda, her iki sanığın gerek sosyal medyadan gerek televizyondan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi olan bir bakanı ve ailesini bir terör örgütü ile bağdaştırarak kesin olmayan bir konuda yayın yapmak ve bu konuda sosyal medyada paylaşım yapmak suretiyle alenen aşağıladıkları ifade edildi. Sanıklar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçu kapsamında ayrı ayrı 5 ay hapis cezası verildi. Bu şekilde her iki sanık hakkında 16 ay 20'şer gün hapis cezası veren mahkeme verilen hapis cezalarının 1 yıl ertelenmesine karar verdi.

Bilindiği gibi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan'ın savunmaları ortaya çıkmıştı.

FOX TV kanalında 16 Ekim 2017 tarihli programda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkında eşinin ByLock'çu çıktığı ve çiftin boşandığı iddialarında bulunan İsmail Küçükkaya ifadesinde bilgiyi bir kaynağından aldığını ileri sürmüştü.

"GÜVENİLİR KAYNAK"

Küçükkaya ifadesinde, "Güvenilir bir kaynaktan bana gelen bilgiye göre ByLock listelerinde bir bakanın eşi olduğu bilgisi ve daha sonra yine güvenilir kaynaklardan teyit ettiğim bu bilgiyi halkın haber alma hakkı çerçevesinde kamuoyunun gündemine taşıdım. Yayınımda da görüleceği gibi hiçbir şekilde yorum yapmadan, hiç kimseye istifa çağrısında bulunmadan, hiç kimseye hakaret etmeden görevimi yaptım. Ben haberi aldığımda listede İlyas Kaya ismi geçiyordu. Eşi olarak da Fatma Kaya yazıyordu. Ben isimleri öyle gördüm. Kaynağım da bana bu bakanın eşi şeklinde söyledi" demişti.

"NET İFADELER DOĞRULTUSUNDA ATTIM"

Avukat Fidel Okan ise savcılığa verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini, kendisi İsmail Küçükkaya'nın sunduğu haberi izlediğini, onun kullandığı net tartışma götürmeyecek ifadeler doğrultusunda bakanın isminin de açıklanmasını da beklemeden ve kim olduğunu bilmeden sosyal medya adresinden "Bugün bir bakanın ByLock konusunda baya başı ağrıyacak. Hikâyesi hiç inandırıcı değil. Derhal istifa etmeli" şeklinde tweeti attığını ileri sürm��ştü.