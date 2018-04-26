25 şüpheliye yönelik gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Kurulan Örgüte Üye Olmak' ve 'Parada Sahtecilik' suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

38 ADRESTE ARAMA

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen operasyonda 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilere ait 32'si İstanbul'da, 6'sı Samsun, Gaziantep, Antalya ve Balıkesir'de olmak üzere toplam 5 ilde 38 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendiği öğrenildi.

Operasyonun tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.