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25 şüpheliye yönelik gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü olarak parada sahtecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 5 ilde 25 şüpheliye yönelik gözaltı ve arama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:35
25 şüpheliye yönelik gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Kurulan Örgüte Üye Olmak' ve 'Parada Sahtecilik' suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

38 ADRESTE ARAMA

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen operasyonda 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilere ait 32'si İstanbul'da, 6'sı , , Antalya ve 'de olmak üzere toplam 5 ilde 38 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendiği öğrenildi.

Operasyonun tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

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25 şüpheliye yönelik gözaltı kararı
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