‘Adalet konusunda çok daha iyi bir döneme giriyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi
56. kuruluş yıldönümü
töreni katılımcılarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Yeni yönetim sistemiyle yürütmenin daha güçlü, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şöyle dedi: "24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet
konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor. Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm var demektir. Bugün bizlere düşen insanlığın adalet talebine kulak vermektir. Dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı eğer arşa yükseliyorsa, ortada ciddi bir adalet sorunu var demektir." Devletin zirvesinin buluştuğu Anayasa Mahkemesi'nin 56'ncı Kuruluş yıldönümü töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan
ise "Etkili bir yargı düzeni, akıl, ahlak ve adalet olmak üzere 3 temel kaide üzerine kurulur. Bu kavramlar olmadan sadece yargı değil, herhangi bir medeniyet de tasavvur edilemez" dedi.